В Череповце создадут три площадки для воркаута

Вологодская область >> Спорт >> 15.07.2019

В настоящий момент в Череповце завершено строительство трех площадок - лицея "АМТЭК", школы №14, стадиона "Металлург". Заниматься на них смогут все желающие. Работу по строительству воркаут площадок профинансировала "Северсталь" по проекту "Подарок городу".

Торжественное открытие новых объектов запланировано на 16 июля. Открытие площадки у лицея "АМТЭК" начнется в 10:00, на стадионе - 10:50, у школы - в 11:30.

Площадки спроектированы по желанию спортсменов, с учетом их предложений. На это "Северсталь" выделила порядка 10 млн руб.

Также в рамках проекта "Подарок городу" продолжится создание сквера на ул. Бардина. Эта территория раньше почти не использовалась, но вложения в размере 3,3 млн руб. сделают ее местом для проведения досуга. Здесь проведут озеленение, установят скамейки, урны, проложат дорожки.

Напомним, что "Подарок городу" – проект, направленный на улучшение городской среды. Он работает с 2016 г. и является хорошим подспорьем программе по благоустройству городского пространства.

 





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