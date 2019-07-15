В Череповце создадут три площадки для воркаута

В настоящий момент в Череповце завершено строительство трех площадок - лицея "АМТЭК", школы №14, стадиона "Металлург". Заниматься на них смогут все желающие. Работу по строительству воркаут площадок профинансировала "Северсталь" по проекту "Подарок городу".



Торжественное открытие новых объектов запланировано на 16 июля. Открытие площадки у лицея "АМТЭК" начнется в 10:00, на стадионе - 10:50, у школы - в 11:30.



Площадки спроектированы по желанию спортсменов, с учетом их предложений. На это "Северсталь" выделила порядка 10 млн руб.



Также в рамках проекта "Подарок городу" продолжится создание сквера на ул. Бардина. Эта территория раньше почти не использовалась, но вложения в размере 3,3 млн руб. сделают ее местом для проведения досуга. Здесь проведут озеленение, установят скамейки, урны, проложат дорожки.



Напомним, что "Подарок городу" – проект, направленный на улучшение городской среды. Он работает с 2016 г. и является хорошим подспорьем программе по благоустройству городского пространства.



