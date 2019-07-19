В Северодвинске пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову рыбы

Архангельская область >> Спорт >> 19.07.2019

На острове Ягры в Северодвинске завтра пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову. К нему допускаются спортсмены, от 16 лет. Если есть желающие поучаствовать, не достигшие 16 лет, их обязаны сопровождать опекуны и родители. Зарегистрировать на участие можно бесплатно.

Мероприятие организовано у мемориального комплекса на Яграх. Ловля рыбы будет проходить с плавсредств в один тур продолжительностью 4 часа.

Участникам запрещается быть на воде без спасательного жилета и пользоваться электронными мормышками, багориками и запрещенными приманками.

Фестиваль стартует в 9 утра и должен завершиться в 16:30. После этого члены жюри подведут итоги, посчитают объем улова каждого рыбака, определят победителей и призеров, которые получат свои заслуженные награды.

Мероприятие призвано пропагандировать здоровый и активный образ жизни, популяризовать рыболовный спорт, повышать мастерство спортсменов, способствовать налаживанию связей и обмену опытом, пропагандировать правила безопасного поведения в воде и на воде.





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