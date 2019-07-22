Первый "Арктический марафон" в Воркуте собрал более 700 бегунов

"Арктический марафон" прошел в Коми впервые. На него приехали свыше 700 российских бегунов.



Ранее в Воркуте проводились марафоны, но таких массовых как этот, не было. Сюда приехали спортсмены Благовещенска, Москвы, Казани, Петербурга и мн. др. Организатором марафона стало предприятие "Газпром трансгаз Ухта" при поддержке горадминистрации Воркуты и спорторганизации "Мир бега".



На церемонию открытия приехал специальный гость - чемпион России в марафонском беге и обладатель рекорда РФ А. Соколов. Еще одной гостьей стала чемпионка мира и Европы, легкоатлетка О. Зыкина, которая провела для участников разминку.



В программе были забеги: марафон на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, а также забег на 10 км, 3 км, детский на 600 м. Дистанция забега пролегала через символ города - памятника "Воркута - 67 параллель".



На площади Мира в рамках развлекательной программы прошел фестиваль ди-джеев, на котором хэдлайнером выступил актер сериалов "Физрук" и "ЗКД" Д. Вахрушев, большая детская интерактивная программа. На этнической площадке желающие могли познакомиться с культурой северных народов.