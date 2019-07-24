Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству современного спортивно-досугового центра
Глава региона А. Чибис уверен, что строительство крытой арены будет шагом в развитии спортивного комплекса "Долина Уюта". Он объединит парк, спортивные и детские площадки. Окончательный проект центра подготовят в 2020 г.
Сейчас "Долина Уюта" развивается, а ее легкоатлетический манеж загружен полностью. Теперь нужно развивать другую инфраструктуру: лыжно-биатлонный центр для соревнований любого уровня, спортивно-развлекательный центр, также входящий в спортивный кластер.
Регион намерен создать условия для воспитания высококлассных спортсменов и развития физкультуры в Мурманской области. Для доступности спорта нужна инфраструктура в больших и малых городах, нужны глобальные проекты, и "Долина Уюта" - один из них.
Мурманский регион активно участвует в национальном проекте "Спорт – норма жизни". В его рамках возводятся 2 ФОК, крытый каток, центр спортподготовки по горнолыжному спорту, стадион, идет укладка футбольных полей. Также в регионе не забывают о комплексном развитии спорткомплекса "Долина Уюта".
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