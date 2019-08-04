В Северодвинске проходит фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта Street Life
Фестивальная программа стартовала вчера с соревнований по баскетболу, роликам, скейтбордингу, брейк-дансу и рэпу. Площадкой для проведения соревнований стал остров Ягры, где фестиваль хип-хоп культуры проводится каждый год. В этом году мероприятие состоялось в одиннадцатый раз.
Участники фестиваля покажут умения в управлении самокатами, велосипедами BMX, юные экстремалы поборются на беговелах. Не обойдется Street Life без граффити. Любители и мастера представят элементы своей уличной живописи. На танцевальной площадке пройдут батлы по рэпу, футворку и брейк-дансу. 2 площадки работают в ФОК "Беломорец" и под открытым небом на арене "Беломорец".
Организаторы позиционируют фестиваль Street Life как площадку, которая призвана популяризировать у молодежи и подростков современные виды спорта, и экстремальные в том числе, способствовать творческому самовыражению и пропагандировать здоровый образ жизни. Фестиваль демонстрирует все то, чем увлекается современная молодежь за пределами дома и интернета.
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