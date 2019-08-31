В Кириллове открыли "крутой" современный стадион

Решение о реконструкции городского стадиона жители приняли прошлом году на градостроительном совете. На днях его открыли, а губернатор О. Кувшинников отметил, что новый стадион стал эталоном для спортивных сооружений, построенных в регионе за последние годы. Вопреки кратчайшим срокам реконструкции, объект построен в соответствии со стандартами, может принимать соревнования областного и всероссийского уровня.



Спорткомплекс включает футбольное поле с искусственной травой, 2 волейбольные, одну универсальную площадки, дорожки для бега с резиновым покрытием, прыжковую яму. В сентябре здесь появится спецплощадка для сдачи норм ГТО. За счет экономии в ходе конкурса отремонтированы трибуны, организовано освещение на улице. На реконструкцию выделено 35 млн руб., из них 34 млн - из облбюджета.



Стадион назвали "Чемпион" в честь А. Бабкина - чемпиона Европы по гиревому спорту, тренера Кирилловской школы, погибшего в январе.



По проекту стадиона будут построены такие же в Чагоде, Сямже, с. им. Бабушкина.