Спорткомплекс с бассейном открылся в Череповце

Вологодская область >> Спорт >> 04.09.2019

Соцпроект реализован в рамках программы развития ЧХТК совместно с Правительством Вологодской области. Первый камень в стройку был заложен в 2017 г., завершилось строительство через 2 года.

В спорткомплексе есть бассейн на 5 дорожек, сауна, конференц-зал, тренажерный зал и зал для атлетической гимнастики. Особенность объекта в том, что фасад остеклен керамической фотопечатью, не выцветающей со временем и не портящейся от влаги и морозов.

Также была благоустроена территория у самого объекта: разбиты клумбы, зеленая зона, дорожки, полоса препятствий, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Новый комплекс будет использоваться не только колледжем, но жителями Северного района, где живут семьи многих сотрудников компании "Апатит" (Группы "ФосАгро"). Предпочтение будут отдавать студентам ЧХТК, но у горожан также будет возможность заниматься спортом, в чем уверила пресс-службе Правительства Вологодской области. Таких объектов в Череповце мало, поэтому мест в них всем желающим не хватает.





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