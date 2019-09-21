На территории Центра Арктического туризма НАО проходят командные соревнования по игре в лапту

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 21.09.2019

Соревнования по лапте приурочены к празднованию 90-летия Ненецкого округа. Фестиваль представляет собой день здоровья и отдыха. Команды играют в лапту по дворовым правилам, гости развлекаются в зона отдыха. Все желающие пользуются мангалами и решетками для организации пикника и шашлыков.

Организатор "Лапатфеста" А.Навроцкий рассказал, что принимать участие в соревнованиях могут команды с количеством участников от 4 до 10. По итогам турнира победителям вручат грамоты, призы, кубки, а сделать красочные фото можно будет в специально организованной фотозоне. Перекусить тем, кто не будет жарить мясо, можно в зоне фудкорта.

Напомним, что лапта – народная игра с использованием биты и мяча. Игра проводится в естественной среде. Ее цель – бросить биту так, чтобы послать мяч дальше, пробежать до противоположной стороны туда и обратно поочередно, не давая сопернику попасть в себя мячом. За хорошие забеги команда получает очки, а выигрывает тот, кто набрал больше количество очков за определенное время.

Партнер праздника - "ЛУКОЙЛ".





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