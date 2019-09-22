"Кросс наций" прошел в Сыктывкаре

Всероссийский день бега с размахом отметили в столице Коми. Главным местом проведения стал не Сыктывкар, как это было ранее, а Ухта, а в столице Кировский парк забег принимал впервые.



"Кросс наций" решили перенести по причине того, что сейчас центральные улицы Сыктывкара перекрыты на ремонтные работы.

На кросс пришли 4 тыс. человек, поэтому если такая посещаемость будет и в будущем, есть вероятность, что кросс переедет в Кировский парк. Начался праздник с забегов, в которых участвовали 320 человек. 1 км бежали профессиональные спортсмены 9 лет, женщины бежали 5 км, мужчины – 10 км.



Официальное открытие состоялось только после этого. На нем присутствовали замминистра физкультуры Коми М. Рудавина, вице-мэр Сыктывкара Е. Семейкина.



После приветственных слов стартовали массовые забеги дошкольников, школьников, их родителей на 2,5 км. Далее награждали значками ГТО победителей проекта "Пойдем, побегаем!".



Справка. "Кросс наций" проводится с 2004 г. по всей России. Коми включилась в акцию фактически сразу.