Учебно-тренировочную базу в скором времени достроят в Ялгубе

Республика Карелия >> Спорт >> 22.09.2019

Возведение объекта школы высшего спортмастерства проводится в рамках ФЦП развития Карелии до 2020 г.

2-й этап строительства базы в Ялгубе предполагает установку 2 игровых площадок для тенниса и баскетбола, эллинг для ремонта, хранения лодок, универсальный спортзал с отелем. Также будет установлена дизельная генераторная установка, появятся локальные очистные сооружения.

Работы выполняет "Экспертстрой" (Москва). Стоимость госконтракта - 122,3 млн руб., из которых подрядчик получил 98 млн руб. Контракт с москвичами заключен в прошлом году, но строительные работы стартовали только в июне текущего года.

Учебно-тренировочная база находится в 18 км от Петрозаводска. В настоящий момент там строится отель. Работы проводятся в рамках подготовки к празднования 100-летию Карелии.

Для комплекса была выбрана непростая площадка с озерами и сложным грунтом, но подрядчик справился с ситуацией. Обновленный центр спортподготовки "Школа высшего спортивного мастерства" станет базой для спортсменов команд Карелии и РФ, среди инвалидов в том числе, а также для повышения квалификации в области спорта, проведения семинаров.





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