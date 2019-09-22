Учебно-тренировочную базу в скором времени достроят в Ялгубе

Возведение объекта школы высшего спортмастерства проводится в рамках ФЦП развития Карелии до 2020 г.



2-й этап строительства базы в Ялгубе предполагает установку 2 игровых площадок для тенниса и баскетбола, эллинг для ремонта, хранения лодок, универсальный спортзал с отелем. Также будет установлена дизельная генераторная установка, появятся локальные очистные сооружения.



Работы выполняет "Экспертстрой" (Москва). Стоимость госконтракта - 122,3 млн руб., из которых подрядчик получил 98 млн руб. Контракт с москвичами заключен в прошлом году, но строительные работы стартовали только в июне текущего года.



Учебно-тренировочная база находится в 18 км от Петрозаводска. В настоящий момент там строится отель. Работы проводятся в рамках подготовки к празднования 100-летию Карелии.



Для комплекса была выбрана непростая площадка с озерами и сложным грунтом, но подрядчик справился с ситуацией. Обновленный центр спортподготовки "Школа высшего спортивного мастерства" станет базой для спортсменов команд Карелии и РФ, среди инвалидов в том числе, а также для повышения квалификации в области спорта, проведения семинаров.