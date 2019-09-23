В Архангельском САФУ завершилась олимпиада для студентов
Организаторы на проведение олимпиады получили грант от Росмолодежи.
В Архангельской области прошла спортивная студенческая олимпиада "Старт" на базе Северного федерального университета. В мероприятии принимали участие 120 студентов из вузов СЗФО.
Новшеством этой олимпиады стал кулинарный конкурс с жеребьевкой. Жребий решал, какое блюдо придется готовить каждой команде. В прошлые годы все команды получали одинаковый продуктовый набор и общую тематику блюд, поэтому блюда получались совершенно разными и несравнимыми. Например, трудно было сравнить суп с десертом или салат в рагу.
Еще одно новшество - прием нормативов ГТО, а успешно сдавшим выдалась соответствующие значки.
Соревнования длились 3 дня по категориям: волейбол, плавание, стритбол, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, легкая атлетика, настольный теннис. Помимо спортивных соревнований студенты развлекались интеллектуальными играми.
Проведение события обошлось в 900 тыс. руб., из который 750 тыс. руб. были получены по гранту Росмолодежи.
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