В Архангельском САФУ завершилась олимпиада для студентов

Архангельская область >> Спорт >> 23.09.2019

Организаторы на проведение олимпиады получили грант от Росмолодежи.

В Архангельской области прошла спортивная студенческая олимпиада "Старт" на базе Северного федерального университета. В мероприятии принимали участие 120 студентов из вузов СЗФО.

Новшеством этой олимпиады стал кулинарный конкурс с жеребьевкой. Жребий решал, какое блюдо придется готовить каждой команде. В прошлые годы все команды получали одинаковый продуктовый набор и общую тематику блюд, поэтому блюда получались совершенно разными и несравнимыми. Например, трудно было сравнить суп с десертом или салат в рагу.

Еще одно новшество - прием нормативов ГТО, а успешно сдавшим выдалась соответствующие значки.

Соревнования длились 3 дня по категориям: волейбол, плавание, стритбол, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, легкая атлетика, настольный теннис. Помимо спортивных соревнований студенты развлекались интеллектуальными играми.

Проведение события обошлось в 900 тыс. руб., из который 750 тыс. руб. были получены по гранту Росмолодежи.





Рекомендуем по теме:

В Северодвинске прошла спартакиада среди детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в НАО

Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях

В "Артеке" состоялась III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям, на которую поехали 16 мурманских школьников

Гуманитарная олимпиада проходит в Архангельске

Юные физики Сыктывкара вернулись из Белоруссии с медалями


15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии

День Республики Коми в Усинске отметили появлением новой спортплощадки

Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще

В Петрозаводске открылся Второй международный курс ИККРОМ

В Карелии не будут сжигать мусор
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета