В Архангельском САФУ завершилась олимпиада для студентов

Организаторы на проведение олимпиады получили грант от Росмолодежи.



В Архангельской области прошла спортивная студенческая олимпиада "Старт" на базе Северного федерального университета. В мероприятии принимали участие 120 студентов из вузов СЗФО.



Новшеством этой олимпиады стал кулинарный конкурс с жеребьевкой. Жребий решал, какое блюдо придется готовить каждой команде. В прошлые годы все команды получали одинаковый продуктовый набор и общую тематику блюд, поэтому блюда получались совершенно разными и несравнимыми. Например, трудно было сравнить суп с десертом или салат в рагу.



Еще одно новшество - прием нормативов ГТО, а успешно сдавшим выдалась соответствующие значки.



Соревнования длились 3 дня по категориям: волейбол, плавание, стритбол, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, легкая атлетика, настольный теннис. Помимо спортивных соревнований студенты развлекались интеллектуальными играми.



Проведение события обошлось в 900 тыс. руб., из который 750 тыс. руб. были получены по гранту Росмолодежи.