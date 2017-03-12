На Северном флоте закончились учения мотострелковых подразделений, которые проводились в рамках отбора конкурса "Отличник войсковой разведки" на Армейские международные игры 2017 г. Учения прошли на Печенежском полигоне Мурманской области. Военным предстояло сделать марш-бросок, выполнить стрельбу из разных положений по стационарным и движущимся целям.



Элементы учений станут частью программы Армейских игр. Также мотострелки отработали спецзадачи: организовали засаду для взятия эшелона условного бандформирования, избавились от сопровождения и взяли пленного. Выполнить задачу нужно было в сжатые сроки, а дополнительной нагрузкой оказались суровые климатические условия Крайнего Севера. Работать приходилось при низкой температуре в глубоком снегу.



В учениях были задействованы "старички" - танки Т-72, принятые на вооружение в середине 70-х гг. прошлого века. Они прошли модернизацию и не уступают современной бронетехнике. Глубокий снег для такой машины не считается препятствием, так же как и высокая каменная стена, которую танки весом 45 тонн преодолели без проблем. "Танковый биатлон", а именно так называется этот вид учений, также войдет в программу игр.



Хороший экипаж – это слаженные действия механика, наводчика, командира, которые должны понимать друг друга быстро и работать четко. Победители танкового биатлона наряду с лучшими танковыми экипажами Мурманской области поедут в Алабино (Московская область), где пройдут тренировки по танковому биатлону перед Армейскими играми в августе. Несколько этапов соревнований пройдут на территории КНР и Казахстана, и у северных экипажей неплохие шансы оказаться в числе победителей.