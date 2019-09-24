Боец смешанных боевых искусств К. Макгрегор побывал в мурманском пабе
Спортсмен из Ирландии, специализирующийся на смешанных боевых искусствах, К. Макгрегор побывал в Мурманске и в рамках культурной программы зашел в местный паб. Об этом он сообщил своим подписчикам в одной из соцсетей, снабдив пост фотографией на фоне своего двойника и смайлом в виде флага России. На этой фотографии он запечатлен на фоне своей картонной копии его же собственного бренда виски.
Макгрегор – спортсмен неоднозначный, и его поведение у многих вызывает неприятные эмоции, но чего у него не отнять – равнодушных к его персоне нет. Его или любят, или ненавидят, особенно после агрессивного поведения с оскорблениями в адрес Х. Нурмагомедова, его родных, близких. Тем не менее, фотография привлекала много посетителей в паб, значительно повысив ему популярность.
Справка. Конор МакГрегор выступает в легкой весовой категории смешанных единоборств под эгидой UFC. Сейчас он уже бывший чемпион в легком и полулегком весе и занимает 8-ю позицию рейтинга UFC лучших бойцов. Славится агрессивностью и склочным характером.
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