Ненецкие спортсмены привезли с Дальнего Востока "золото" и "бронзу"
На Дальнем Востоке прошли общероссийские соревнования по национальным видам спорта, на которых НАО представляли А. Латышев и М. Канева. Они показали навыки в прыжках через нарты, беге с палкой и завоевали 2 бронзовые и 1 золотую медали.
А. Латышев стал лучшим в беге на дистанцию 3 км, в прыжках через нарты и он, и М. Канева завоевали "бронзу".
Эти соревнования в России проводятся для продвижения ценностей активного и здорового образа жизни, сохранения традиций, поддержки спортдостижений среди молодежи села.
В этом году состязания проводятся в 6 этапов в 6 городах. Ненецкие спортсмены приняли участие во 2-м этапе, включающем бег с палкой, якутские нацпрыжки, прыжки через нарты. В августе состоялся первый этап в Чебоксарах. Следующие пройдут в Стерлитамаке, Пласте, Челябинске, в с. Октябрьское.
Всего соревнования по нацвидам спорта состоят из 12 дисциплин: кросс, бег с палкой, корэш, прыжки через нарты, армрестлинг, якутские национальные прыжки, борьба на поясах, русские шашки, самбо, гиревой спорт, лыжные гонки и перетягивание каната.
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