Самый крупный в Карелии ФОК с развлекательным центром открылся в Петрозаводске

Глава Карелии А. Парфенчиков открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Древлянке. Здесь есть финтес-центр, сауна, бассейн, спортзал на 3 тыс. кв. м., развлекательный "Боше-Парк", рассчитанный на детей 2-12 лет и зона виртуальной реальности для подростков.



Объект строили 1,5 года, а из республиканской казны инвестору вернули в качестве компенсации за % по кредитам на строительство 250 млн руб. Стоимость ФОК — 1 млрд руб. На 2020 г. запланировано возведение семейного аквацентра — аквапарка площадью 10 тыс. "квадратов" с паркингом трех уровней. Планируемая инвестиция — 1,3 млрд руб.



Республике нужен современный аквапарк, соответствующий мировым стандартам. Сейчас такого нет, поэтому жители Карелии едут за этим в Санкт-Петербург или Финляндию, а могли бы приносить прибыль карельским бизнесменам, которые платят налоги в местную казну.



Спикер Заксобрания РК Э. Шандалович отметил, что ФОК прекрасно вписался в общую инфраструктуру "Лотос Plaza", частью которой он является. Жители Перевалки и Дервлянки в Петрозаводске получили возможность заниматься спортом и отдыхать всей семьей недалеко от дома.