Финал Кубка главы Коми по ледовым гонкам на треке "СуперШип-2017" состоялся в Сыктывкаре

В Сыктывкаре завершился финал Кубка главы Коми по ледовым гонкам на треке "СуперШип-2017".



На мероприятии присутствовал министр физкультуры и спорта РК Н. Бережной, который пожелал 16 лучшим гонщикам захватывающих заездов. Финал состоял из 16 гонок, суперзвезда и отдельной гонки за первое место.



Финальный этап получился необычным и зрелищным, а гонщикам запомнился жесткими контактами, битыми бамперами и помятыми крыльями. Страстей на льду кипели до последнего заезда.



Гонку пришлось проводить при плюсовой температуре, поэтому лед на стадионе плавился, а спортсмены железных коней переобули в шины с 1,5 мм шипами. На рыхлом льду автомобилями управлять оказалось очень сложно.



На лидерство в кубке претендовали фавориты сезона – С. Шерстобитов и М. Кулешов. Первый свой заезд Шерстобитов провел средне, последующие - на "отлично", в результате чего набрал со С. Гомзяков одинаковое количество очков. В перезаезде Шерстобитов уверенно победил, получив "золото" на этапе и в кубке. М. Кулешов в тройку сильнейших не вошел, но занял второе место по итогам четырех этапов.

3-е общеитоговое место досталось Н. Новожилову. Призы лучшим гонщикам вручил Н. Бережной. Из его рук получила отдельную награду единственная девушка, принимавшая участие в гонках - И. Ярошенко, которой достался приз зрительских симпатий.



Сюрпризом для уже почти разошедшихся зрителей стал незапланированный суперзаезд. На его старт вышли 6 авто вместо обычных 8. В суперзаезде победа досталась И. Турышеву.



Напомним, что закрытие гоночного сезона состоится 18 марта. Постоянные участники сразятся за титул абсолютного чемпиона Коми. Гонка будет проходить по кроссовой системе, когда участников делят на две группы, и каждая стартует 2-3 раза по 2-3 заезда. Победитель выбирается по сумме очков.