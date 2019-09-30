Спортплощадку за 1,2 млн руб. построили в Череповце на деньги бизнеса

Инициатива установки исходила от жильцов близлежащих домов. Средства в размере 1,2 млн руб. на строительство выделили частные компании города.



Новая площадка появилась во дворе ул. Первомайская, 64. Огороженная площадка получилась вместительной и многофункциональной. Здесь можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, а обновили ее в день открытия первым футбольным матчем.



Председатель ТСЖ В. Дмитриев отметил, что на месте спортплощадки ранее также была спортплощадка, но давно устаревшая и изжившая себя. Заниматься здесь было фактически невозможно, а объекты требовали ремонта.



На торжественном открытии Е. Авдеева, Член Совета Федерации Вологодской области, поблагодарила представителей бизнеса, заботящихся о своем городе.



Проект спортплощадки был разработан управляющей компанией, строить помогала одна из местных строительных компаний. Кстати, именно строители получили в подарок от местных жителей огромный торт, сделанный местными матрицами. Он стал благодарностью за труд и быструю реализацию проекта.