В Череповце завершилась неделя ГТО

В городе металлургов подошел к концу "Осенний марафон ГТО".



Нормы ГТО сдавали целую неделю все желающие на разных площадка города. Среди сдаваемых категорий был кросс по пересеченной местности, заплывы на 50 и 25 м, пулевая стрельба, легкая атлетика. Неделя ГТО дала возможность всем желающим сдать нормативы и получить за это соответствующий значок.



В парке Победы можно было побегать по пересеченной местности, в бассейне Дома физкультуры – поплавать на скорость, в тире ФОК – сдать нормативы по стрельбе, а легкой атлетикой заняться на стадионе "Металлург". В ФОК также принимали силовые нормативы ГТО.



За неделю 193 человека норму успешно сдали, сколько человек не сдали, не сообщается. В рамках турпохода на 15 км, в котором участвовали 25 человек, состоялись дописпытания – установка палатки на время, сдача ориентирования на местности, тесты по оказанию первой медпомощи. Также состоялся мастер-класс профессиональных альпинистов.