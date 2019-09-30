В Череповце завершилась неделя ГТО

Вологодская область >> Спорт >> 30.09.2019

В городе металлургов подошел к концу "Осенний марафон ГТО".

Нормы ГТО сдавали целую неделю все желающие на разных площадка города. Среди сдаваемых категорий был кросс по пересеченной местности, заплывы на 50 и 25 м, пулевая стрельба, легкая атлетика. Неделя ГТО дала возможность всем желающим сдать нормативы и получить за это соответствующий значок.

В парке Победы можно было побегать по пересеченной местности, в бассейне Дома физкультуры – поплавать на скорость, в тире ФОК – сдать нормативы по стрельбе, а легкой атлетикой заняться на стадионе "Металлург". В ФОК также принимали силовые нормативы ГТО.

За неделю 193 человека норму успешно сдали, сколько человек не сдали, не сообщается. В рамках турпохода на 15 км, в котором участвовали 25 человек, состоялись дописпытания – установка палатки на время, сдача ориентирования на местности, тесты по оказанию первой медпомощи. Также состоялся мастер-класс профессиональных альпинистов.





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