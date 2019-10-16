Юные борцы НАО приехали из Норвегии с медалями

В норвежском Тана Брю прошли соревнования "Тана Матч 2019", на которых побывали студент Ненецкого аграрно-экономического техникума и ученики окружных школ. Они привезли одно "золото" и две "бронзы" в своих дисциплинах. В состязаниях принимали участие представители Норвегии, России, Финляндии, Швеции. От Ненецкого округа на соревнования ездили студент И. Безумов, ставший лидером в категории до 71 кг, школьники В. Семенченко и М. Маматкулов, завоевавшие "бронзу" в категории до 52 кг, 45 кг соответственно.



Тренер команды и спортшколы олимпийского резерва "Труд" З. Абдулкаримов отметил сложность, которая состояла в том, что соревнования проводились по греко-римской борьбе, а в НАО ребята занимались вольной борьбой. До личных соревнований прошли командные, в которых российская сборная уступила Норвегии, но борцы НАО продемонстрировали хороший результат, оказав сопротивление сопернику. Сложнее всего было бороться с соотечественниками из Оленегорска и Мурманска.



Команда округа часто участвует в турнирах, и не раз приезжала из Норвегии с медалями.



Теперь в планах борцов окружные соревнования по вольной борьбе, которые состоятся через две недели.