Юные борцы НАО приехали из Норвегии с медалями

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 16.10.2019

В норвежском Тана Брю прошли соревнования "Тана Матч 2019", на которых побывали студент Ненецкого аграрно-экономического техникума и ученики окружных школ. Они привезли одно "золото" и две "бронзы" в своих дисциплинах. В состязаниях принимали участие представители Норвегии, России, Финляндии, Швеции. От Ненецкого округа на соревнования ездили студент И. Безумов, ставший лидером в категории до 71 кг, школьники В. Семенченко и М. Маматкулов, завоевавшие "бронзу" в категории до 52 кг, 45 кг соответственно.

Тренер команды и спортшколы олимпийского резерва "Труд" З. Абдулкаримов отметил сложность, которая состояла в том, что соревнования проводились по греко-римской борьбе, а в НАО ребята занимались вольной борьбой. До личных соревнований прошли командные, в которых российская сборная уступила Норвегии, но борцы НАО продемонстрировали хороший результат, оказав сопротивление сопернику. Сложнее всего было бороться с соотечественниками из Оленегорска и Мурманска.

Команда округа часто участвует в турнирах, и не раз приезжала из Норвегии с медалями.

Теперь в планах борцов окружные соревнования по вольной борьбе, которые состоятся через две недели.





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