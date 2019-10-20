В Вологде проходит кубок мэра по фигурному катанию

Фигурное катание - один из самых популярный зимних видов спорта в России. В Вологде 18 октября начались юниорские соревнования по фигурному катанию на кубок мэра. В ледовом дворце собрались спортсмены шести северных регионов из Череповца, Ухты, Великого Устюга, Сыктывкара, Ярославля, Костромы, Северодвинска и Вологды. В соревнованиях берут участие дети и подростки от 5 до 18 лет. Это крупное спортивное мероприятие, на котором заявлено около 280 участников.



Оценивает фигуристов судейская коллегия, состоящая из тренеров. В ней есть представители всех регионов, участвующих в соревнованиях. Юные фигуристы получают баллы за технику и мастерство. Награды присуждаются в командном и личном зачетах.



Посетить соревнования и поддержать фигуристов можно бесплатно. Сегодня заключительный день, когда будут объявлены имена победителей и призеров. Победителей наградят грамотами и медалями, а кубок получит команда, набравшая больше очков по результатам личного зачета. Главный приз будет вручать мэр Вологды.