В Вологде проходит кубок мэра по фигурному катанию
Фигурное катание - один из самых популярный зимних видов спорта в России. В Вологде 18 октября начались юниорские соревнования по фигурному катанию на кубок мэра. В ледовом дворце собрались спортсмены шести северных регионов из Череповца, Ухты, Великого Устюга, Сыктывкара, Ярославля, Костромы, Северодвинска и Вологды. В соревнованиях берут участие дети и подростки от 5 до 18 лет. Это крупное спортивное мероприятие, на котором заявлено около 280 участников.
Оценивает фигуристов судейская коллегия, состоящая из тренеров. В ней есть представители всех регионов, участвующих в соревнованиях. Юные фигуристы получают баллы за технику и мастерство. Награды присуждаются в командном и личном зачетах.
Посетить соревнования и поддержать фигуристов можно бесплатно. Сегодня заключительный день, когда будут объявлены имена победителей и призеров. Победителей наградят грамотами и медалями, а кубок получит команда, набравшая больше очков по результатам личного зачета. Главный приз будет вручать мэр Вологды.
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