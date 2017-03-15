В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 15.03.2017

В столице НАО началась подготовка трассы для гонок на снегоходах, которые традиционно проводятся в Нарьян-Маре на приз Героя России и Советского Союза А. Чилингарова. Это ежегодная и очень популярная гонка, которая собирает сотни зрителей, многие из которых в последствие становятся ее участниками.

Гонки состоятся на Качгортинской курье, так как именно это место наиболее удобно для зрителей. Старт будет дан 18 марта. Генеральный спонсор гонки - ПАО "ЛУКОЙЛ".

На месте соревнований активно работает техника, в том числе "Ратрак" - специальная снегоуплотнительная машина, которой предстоит привести в порядок и очистить от снега 2 км трассы.

По прогнозу Северного УГМС в день гонок в Нарьян-Маре будет плюсовая температура с осадками в виде мокрого снега, но, по мнению А. Федотова, главного судьи соревнований, даже столь теплая погода не должна повлиять на ход соревнований. С точки зрения гонщиков, такая погода будет вдвойне интересна, потому что придется применить дополнительные качества, такие как ловкость и динамичность.

Заявки на участие в гонках еще принимаются, поэтому пока назвать точное количество участников невозможно. Единственным условием, которое должны выполнить претенденты, является наличие допуска врача по спортсмедицине.

В субботу участникам гонок предстоит встретиться в 5 категориях: мужчины 18-55 лет, юниоры 18-25 лет, женщины, независимо от возраста, ветераны-мужчины старше 55 лет, и мужчины в свободном классе снегоходов. Отбор и финальные гонки состоятся в один день. Какие награды ждут победителей, организаторы не уточняют.

Справка. 2016 г. стал юбилейный, 20-ый в истории гонок. Он собрал 57 гонщиков Нарьян-Мара, отдаленных поселений, среди которых было пять представительниц слабого пола.





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