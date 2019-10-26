В Верхней Максаковке в 2020 г. построят современный спорткомплекс

Республика Коми >> Спорт >> 26.10.2019

Горадминистрация Сыктывкара запланировала строительство открытого физкультурно-оздоровительного комплекса в пригородном пос. Верхняя Максаковка. Спортивное сооружение построят в 2020 г. на территории действующего стадиона на пересечении ул. Красноборская и ул. Снежная. Тендер на строительство пока не объявлен.

Спортивный объект будет состоять из беговых дорожек разной длины, трансформирующегося в хоккейную площадку футбольного поля, площадки для стритбола, площадки для тренажеров, воркаута, универсальной игровой площадки для командных видов спорта (волейбола, бадминтона, тенниса, баскетбола), ямы и зоны с песком для прыжков.

Работы будут профинансированы в рамках инвестиционной программы из бюджета Коми. Понадобится 54 млн руб. при софинансировании из муниципальной казны.

Новая площадка позволит обеспечить безопасные и эффективные тренировки для проживающих в поселке спортсменов, любителей здорового образа жизни, воспитанников спортшкол Сыктывкара. Сюда смогут приезжать жители соседних сел.





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