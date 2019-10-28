Фестиваль спортивных единоборств прошел в Новодвинске

800 подростков 10-17 лет из городов Архангельской области приняли участие в юношеском фестивале спортивных единоборств. На соревнованиях разыграли 150 комплектов наград. Такое масштабное мероприятие областного значения Новодвинск принимал впервые и справился с задачей хорошо.



Открылся фестиваль 26 октября на 5 площадках одновременно. Основным местом проведения соревнований стала база физкультурно-оздоровительного комплекса "Двина", где бои проходили на ринге, татами, борцовских коврах.



В программу соревнований вошли 15 видов единоборств в обязательных и показательных дисциплинах: тайский бокс, бокс, кикбоксинг, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, тхэквондо трех версий, хапкидо и др.



Фестиваль проводился в рамках проекта "Спорт – норма жизни", входящего в национальный проект "Демография".



Мероприятие оказалось интересным, собрало много зрителей, среди которых были не только родственники и друзья участников. Есть вероятность, что Новодвинск будет принимать соревнования ежегодно.