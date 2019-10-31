Красные быки пробивают тотал

По мере того, как футбол становится все более коммерческим, остается меньше самобытных клубов. Даже "Барселона" ради большей гибкости часто отходит от фирменного стиля игры. А "Атлетик" из Бильбао подумывает об игроках без басконских корней. Но появляются новые колоритные клубы, чьи особенности продиктованы бизнесом и выгодой.



Австрийская компания Red Bull проводит экспансию в спорте как часть рекламной кампании. Помимо участия в экстремальных видах и Формуле-1, корпорация покупает перспективные футбольные клубы. В них выстраивается философия, близкая бренду, а заодно привлекательная для зрителей. Это помогает продвигать марку через спорт, а командам - собирать полные трибуны и пользоваться повышенным вниманием к себе.



"РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" на деньги Red Bull выстроили крутые яркие команды, играющие в зрелищный созидательный футбол. Нью-Йоркский "Ред буллз" в таком же стиле выступает в и без того веселой MLS. А в Южной Америке и Африке у Red Bull не заладилось, компания ушла оттуда рассчитывая на внимание местной аудитории к европейскому футболу.





Красные быки поднимают тотал будто на рогах

"Ред Булл" - "Генк" 6:2



"Ливерпуль" - "Ред Булл" 4:3



"Ред Булл" - "Наполи" 2:3



Почему клубам выгодно играть в стиле Red Bull