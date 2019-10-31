Красные быки пробивают тотал
По мере того, как футбол становится все более коммерческим, остается меньше самобытных клубов. Даже "Барселона" ради большей гибкости часто отходит от фирменного стиля игры. А "Атлетик" из Бильбао подумывает об игроках без басконских корней. Но появляются новые колоритные клубы, чьи особенности продиктованы бизнесом и выгодой.
Австрийская компания Red Bull проводит экспансию в спорте как часть рекламной кампании. Помимо участия в экстремальных видах и Формуле-1, корпорация покупает перспективные футбольные клубы. В них выстраивается философия, близкая бренду, а заодно привлекательная для зрителей. Это помогает продвигать марку через спорт, а командам - собирать полные трибуны и пользоваться повышенным вниманием к себе.
"РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" на деньги Red Bull выстроили крутые яркие команды, играющие в зрелищный созидательный футбол. Нью-Йоркский "Ред буллз" в таком же стиле выступает в и без того веселой MLS. А в Южной Америке и Африке у Red Bull не заладилось, компания ушла оттуда рассчитывая на внимание местной аудитории к европейскому футболу.
Красные быки поднимают тотал будто на рогах
Общей чертой клубов "Ред булла" стала повышенная результативность матчей с их участием. В этом большой вклад самих команд, склонных к остроатакующему стилю игры и разнообразному созиданию. Это выгодно для ассоциации с брендом и привлечения внимания зрителей, которое тоже конвертируется в деньги. Популярные команды легче привлекают спонсоров и инвестиции.
Одним из открытий евросезона стал зальцбургский "Ред Булл". Вот как они сыграли половину группового этапа Лиги чемпионов:
- "Ред Булл" - "Генк" 6:2
- "Ливерпуль" - "Ред Булл" 4:3
- "Ред Булл" - "Наполи" 2:3
У них и в Австрии забитых голов почти вдвое больше, чем у преследователей. "Ред Булл" лидирует, при том, что уровень австрийской лиги быстро растет. И это помогает им прогрессировать, так как верная своему стилю в национальном чемпионате команда получает все более качественную практику. Даже со ставшим вариативным с приходом Анчелотти "Наполи" они вместе наколотили 5 мячей. Это сейчас главная команда для игры на тотал больше. Промокод 1хбет сделает такие ставки еще привлекательнее.
Почему клубам выгодно играть в стиле Red Bull
Хоть футбол и становится рациональней и прагматичней, скучные осторожные матчи не интересны зрителям. А в серьезных чемпионатах клубы зарабатывают на своей популярности, востребованности у публики. Аспекты привнесенной "Ред Буллом" философии выгодны всем, от самой корпорации до нейтрального болельщика.
Атакующий, созидательный футбол привлекателен для зрителей. Верные такому стилю команды становятся интереснее рекламодателям и спонсорам, желающим ассоциироваться с ними, как и "Ред Булл". Немецкая и австрийская бундеслиги вообще славятся открытым, скоростным и напористым футболом. Команды "Ред Булла" чувствуют себя там как рыба в воде. А возрастающие бюджеты позволяют выходить и на достаточный для Лиги чемпионов уровень. Обе команды имеют отличные шансы красиво пробиться в евровесну.
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