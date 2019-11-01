В поселке Тоншалово начались работы по строительству спорткомплекса

Вологодская область >> Спорт >> 01.11.2019

В пос. Тоншалово построят ФОК за 115 млн руб. Объект должен быть сдан через год – в конце ноября 2020 г.

Решение о строительстве комплекса принималось по просьбе местных жителей. План предусматривает строительство одноэтажного здания, в котором будут спортзалы для коллективных игр, тренажерный зал, трибуна на 88 зрителей. Рядом с объектом благоустроят территорию и организуют парковку. Также спорткомплекс будет полностью укомплектован оборудованием (воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, цифровым табло, тренажерами).

В ближайшее время в Вологодской области построят еще 33 спортобъекта. По типовому проекту в ближайшее время возведут еще два таких ФОК в Вологде и Великом Устюге.

Напомним, что в Тоншалово проживает 4 тыс. жителей. Их постараются не беспокоить, а шумные работы проводить в дневное время, поскольку объект находится в жилом квартале. Также власти поручили организовать дорогу до стройки в обход дворов. Новую дорогу отсыпят, а позже заасфальтируют и сделают основным подъездом к ФОК.





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