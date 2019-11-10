В Мурманске прошли региональные соревнования по стрельбе
В столице Заполярья прошли состязания на меткость. Участники стреляли по мишеням на базе общества "Динамо", куда съехались самые меткие представители силовых структур Мурманской области.
Соревнования по стрельбе были приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В них приняли участие 80 человек в составе 10 команд Мурманского отделения общества "Динамо". Умение метко стрелять необходимо сотрудникам этих структур, и свое мастерство они демонстрировали в личных и командных зачетах. Лучшие выбирались среди мужчин и женщин.
Участники должны были сделать 3 пробных выстрела, сделать корректировку стрельбы, а потом произвести 20 зачетных выстрелов и выбить наибольшее количество очков. С этим заданием лучше справились сотрудницы Росгвардии и представители КФК № 8.
Командный зачет возглавили сотрудники управления Росгвардии, "серебро" досталось сотрудникам ПУ ФСБ России по ЗАР, "бронза" - представителям управления ФСБ.
Спартакиаду в командном зачете выиграла сборная ПУ ФСБ России западного арктического района.
Рекомендуем по теме:
В Нарьян-Маре состоялось заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу
Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится в НАО
Председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева встретилась с активистами Российского движения школьников
Специализированный детсад № 32 Архангельска лишился медперсонала
М. Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства "Русский Лосось"
В Карелии могут продлить выплаты семьям с 3 детьми и больше
В реку Олонка попала нефть