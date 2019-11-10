В Мурманске прошли региональные соревнования по стрельбе

Мурманская область >> Спорт >> 10.11.2019

В столице Заполярья прошли состязания на меткость. Участники стреляли по мишеням на базе общества "Динамо", куда съехались самые меткие  представители силовых структур Мурманской области.

Соревнования по стрельбе были приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В них приняли участие 80 человек в составе 10 команд Мурманского отделения общества "Динамо". Умение метко стрелять необходимо сотрудникам этих структур, и свое мастерство они демонстрировали в личных и командных зачетах. Лучшие выбирались среди мужчин и женщин.


Участники должны были сделать 3 пробных выстрела, сделать корректировку стрельбы, а потом произвести 20 зачетных выстрелов и выбить наибольшее количество очков. С этим заданием лучше справились сотрудницы Росгвардии и представители КФК № 8.

Командный зачет возглавили сотрудники управления Росгвардии, "серебро" досталось сотрудникам ПУ ФСБ России по ЗАР, "бронза" - представителям управления ФСБ.

Спартакиаду в командном зачете выиграла сборная ПУ ФСБ России западного арктического района.





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