Столица Поморья присоединится к участникам Всемирного аквамарафона

Архангельская область >> Спорт >> 11.11.2019

Архангельск в четвертый раз присоединится к Всемирному аквамарафону. 3 часа на всех континентах непрерывно проходят мастер-классы по аквааэробике.

В 2019 г. аквамарафон прошел в 72 государствах на площадках 200 бассейнов. В них приняли участие 4 тыс. человек. В России марафон поддержали Владивосток, Москва, Хабаровск, Красноярск, Архангельск. В столице Поморья аквамарафон состоялся по традиции в центре развития спорта "Норд Арена". Его провели 11 ведущих инструкторов Новодвинска и Архангельска.

Организаторы подчеркнули, что в марафоне участвовали все желающие без ограничений по возрасту, полу и физической подготовке. Все участники получили памятный сертификат, подарки партнеров проекта.

Директор ГАУ "Водник" Р. Клобуков рассказал, что тренеры постоянно участвуют в конвенциях и мастер-классах. Все знания они передают на занятиях свои подопечным. На аквамарафоне была проведена массовая круговая Zumba- тренировка, участники которой отметили прекрасную атмосферу на уровне городского праздника.





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