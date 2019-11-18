Праздник бега "Самопревосхождение" отметили в Череповце

В Череповце любители бега часто собираются для "освежающих" забегов. В этом году традиционное мероприятие "Самопревосхождение" прошло на стадионе "Металлург".



Организатор забега - беговой клуб "Марафон". Праздник проходит каждое третье воскресенье месяца. Обычно на него приходит около 200 человек, которые выбирают подходящую дистанцию от 200 м до 3,2 км. Забеги проводятся несколько лет. Основная задача забега – общение. Люди приходят семьями, проводят время на свежем воздухе, обсуждают планы на будущее, делятся опытом. Победить в забеге особо никто не стремится, но стимул есть. Все участники получают сертификаты и сладкие подарки.



Власти Череповца поддерживают идею бегового клуба "Марафон". Проводить забеги один раз в год хорошо, но лучше собираться раз в месяц. Горожане также поддержали традицию, поэтому раз в месяц стали приходить на стадион семьями. Если раньше в забегах участвовали только взрослые, то теперь можно встретить детей, для которых сладости в виде подарков являются основным стимулом.