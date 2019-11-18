Праздник бега "Самопревосхождение" отметили в Череповце

Вологодская область >> Спорт >> 18.11.2019

В Череповце любители бега часто собираются для "освежающих" забегов. В этом году традиционное мероприятие "Самопревосхождение" прошло на стадионе "Металлург".

Организатор забега - беговой клуб "Марафон". Праздник проходит каждое третье воскресенье месяца. Обычно на него приходит около 200 человек, которые выбирают подходящую дистанцию от 200 м до 3,2 км. Забеги проводятся несколько лет. Основная задача забега – общение. Люди приходят семьями, проводят время на свежем воздухе, обсуждают планы на будущее, делятся опытом. Победить в забеге особо никто не стремится, но стимул есть. Все участники получают сертификаты и сладкие подарки.

Власти Череповца поддерживают идею бегового клуба "Марафон". Проводить забеги один раз в год хорошо, но лучше собираться раз в месяц. Горожане также поддержали традицию, поэтому раз в месяц стали приходить на стадион семьями. Если раньше в забегах участвовали только взрослые, то теперь можно встретить детей, для которых сладости в виде подарков являются основным стимулом.





Рекомендуем по теме:

Первый "Арктический марафон" в Воркуте собрал более 700 бегунов

Череповчан приглашают на "Зимнюю энергию молодых"

В Хибинах прошел Арктический ночной забег

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

Сезон катков в Череповце стартовал

Марафон "Гандвик" в Архангельске


Центр арктического туризма НАО прошел в финал регионального этапа премии "Маршруты России"

В Череповце прошел фестиваль "Время колокольчиков"

В Вологодской области полицейские изъяли 198 литров спиртного

Первые шаги при построении собственного бизнеса

Республика Коми передала Ненецкому округу эстафету Всероссийского театрального марафона

Выпускники ненецких школ предпочитают поступать в вузы Санкт-Петербурга

Фестиваль народного творчества "Аргиш надежды" завершился в НАО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета