В Архангельске откроется музей шахмат
Завтра в Архангельске откроется музей шахмат им. Я. Карбасникова. Событие приурочено к 50-летию появления в городе первой в РСФСР шахматно-шашечной спортшколы.
Основатель этой школы - тренер Я. Карбасников. Его имя с 2001 г. носит ДЮСШ № 5. В учреждении работает отделение настольных игр, шахмат и шашек. За 50 лет работы спортшкола вырастила выдающихся шахматистов и гроссмейстеров мирового уровня. Сейчас здесь работают 18 тренеров, учатся 650 воспитанников.
В городе рассматривали возможность создания музея шахмат давно. Эту идею много раз высказывали ветераны этого вида спорта. В городе накопилась коллекция экспонатов, которую должны увидеть горожане. Многие не знают о достижениях местной шахматной школы, поэтому музей даст возможность познакомиться с архангельскими шахматными традициями, достижениями, привлечь в школу юных шашечников и шахматистов. Интеллектуальный спорт будет полезен для умственного развития, логического мышления, поможет лучше усваивать школьную программу, запоминать информацию.
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