Дворец волейбола может появиться в Череповце

Вологодская область >> Спорт >> 18.12.2019

В мэрии состоялась встреча первых лиц города и руководства волейбольного клуба "Северянка". В эти дни клуб отмечает 20-летие.

Началась встреча с награждения тренерского штаба, врачей, руководства "Северянки". После этого разговор шел о создании в Череповце волейбольного центра (Дворца волейбола). Достижения города в волейболе значительны. Мэр Череповца В. Германов гордится, что "Северянка" прославляет родной город, завоевывая медали разного достоинства на разных турнирах. Сейчас в  Череповце строят планы на ближайшее десятилетие, и в этих планах пополнение культурной и спортивной инфраструктуры. В городе появятся новые ФОК, лыжные стадионы и волейбольный центр. Поддержка губернатора региона в этом направлении есть, поэтому в течение 5 лет Дворец волейбола появится.

В действующем волейбольном центре работают 400 девочек, 1 тыс. детей ходят в "Школу мяча". Детские команды состоят из своих воспитанниц на 100%. На базе центра работает молодежная сборная России.

"Северянка-2" и "Северянка-3" в прошлом сезоне стали чемпионами первой и высшей лиги "Б", а "Северянка" завоевала "серебро" высшей лиги "А".





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