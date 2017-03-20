С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"

Мурманская область >> Спорт >> 20.03.2017

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера". Он собрал профессионалов и любителей, которым традиционно предстояло пройти путь через три полярных государства – Россию, Норвегию и Финляндию. Это 57-ой "Праздника Севера".

70 субъектов РФ и 11 стран – столько регионов насчитывает Полярная олимпиада в этом году.

Две недели на спортплощадках Кольского Заполярья будут соревноваться спортсмены и ставить новые рекорды. Это уникальный праздник, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни.

Местные жители уже привыкли ходить на "Праздник Севера" как на развлекательное мероприятие. Они не просто смотрят торжественную церемонию открытия, но и катаются на лыжах, гладят оленей, играют в снежки. Это традиция, которой жители севера могут гордиться и нести ее из поколения в поколение.

Полярная Олимпиада проводится уже в 87 раз. Глава Мурманска Д. Филиппов поздравил присутствующих с праздником, пожелал участникам сил и здоровья, воли к победе и незабываемых впечатлений.

Первый замгубернатора области А. Тюкавин заявил, что спорт – это направление, где постоянно приходиться доказывать свои силы, и если спортсмен сегодня выиграл, не факт, что в следующем году его тоже ожидает победа. Доказывать ее заслуженность приходиться раз за разом, а это держит его в постоянном тонусе и хорошей физической форме. Праздник спорта должен становиться более масштабным, расширять рамки, вызвать интерес у публики и запомнить захватывающими событиями.

Справка. "Праздник Севера" взял свой старт по всему Кольскому полуострову. Он традиционно будет проводиться в разных городах, поэтому стать его участниками и зрителями может каждый желающий. В этом году он охватит Апатиты, Полярные Зори, Кировск, Раякоски, Оленегорск.





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