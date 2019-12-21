А. Карпов посетил Архангельск

Архангельская область >> Спорт >> 21.12.2019

Визит знаменитого шахматиста приурочен к юбилею местной Шахматно-шашечной ДЮСШ №?5 им. Я. Карбасникова, которой исполняется 50 лет. До этого гроссмейстер в городе не бывал.

Карпов посетил научную библиотеку САФУ, где дал сеанс одновременно игры  на 30 досках шахматистам местной школы. Встреча с шахматистом имеет огромное значение для детей, поскольку может стать стимулом для молодежи в достижении высоких результатов. В Федерации шахмат Архангельской области считают, что приезд Карпова даст толчок развитию шахмат в регионе.

Чемпион мира по шахматам М. Таль считает, что Карпов обладает удивительной силой. Он играет в "правильные" шахматы, т. е. в зависимости от позиции, поэтому на основе разыгранных им партий можно составлять учебные пособия.

Справка. А. Карпов является многократным чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР и обладателем 9 шахматных "Оскаров". Также он был депутатом Госдумы РФ двух созывов и членом комитета Госдумы по международным делам.

 





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