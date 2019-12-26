41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 26.12.2019

В столице Ненецкого округа решили перед Новым годом проверить силы местных лыжников, организовав соревнования регионального уровня. Для участия пригласили лучших лыжников местных спортивных учреждений.

В Нарьян-Маре завершилось региональное первенство по лыжным гонкам. Глава центра спортподготовки Школы олимпийского резерва "Труд" И. Шевелев рассказал, что в турнире принимали участие мужчины и женщины 4-х возрастных групп. Всего 41 участник.

Первое место среди мужчин от 2001 г. рождения занял А. Матвеев, среди женщин – Л. Вокуева. В группе 2002 и 2003 годов рождения победу одержали Э. Вешняков и К. Чипсанова. Среди родившихся в 2004–2005 гг. лучшими стали Э. Акопян и А. Чупрова,  среди родившихся 2006–2007 гг. – Д. Канев и В. Гусева. Все призеры и победители получили медали соответствующего образца и почетные грамоты.

В лыжных гонках брали участие спортсмены, проходящие профильную подготовку во Дворце спорта "Норд", спортшколе олимпийского резерва "Труд" и  ДЮЦ "Лидер", взрослые спортсмены.





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