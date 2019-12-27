Новый каток в Кандалакше откроет Ирина Слуцкая

Ледовую арену в Кандалакше привели в порядок в рамках конкурса "Голосуй за свой каток!". Самый южный город региона несколько лет боролся за реконструкцию местного катка. Несколько лет ему не хватало нескольких голосов для победы в конкурсе и получения новой ледовой арены.



В этом году каток будет открыт. Работы по реконструкции ледовой площадки на ул. Кировской, 33, начались в начале декабря. Строители в срок установили бортики, провели освещение, сделали основание.



29 декабря каток официально откроется. На его торжественное открытие в 12.00 приглашаются все желающие, а почетным гостем мероприятия станет двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию И. Слуцкая. Ее приезд станет вдохновением для местных мальчишек и девчонок, мечтающих попасть на Олимпиаду.



Директор по маркетингу Т. Додан рассказал, что увидел желание жителей Кандалакши обзавестись катком, поэтому был рад осуществить эту мечту. Новая площадка должна понравиться горожанам и спортсменам. Вход на нее будет бесплатный.