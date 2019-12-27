Новый каток в Кандалакше откроет Ирина Слуцкая

Мурманская область >> Спорт >> 27.12.2019

Ледовую арену в Кандалакше привели в порядок в рамках конкурса "Голосуй за свой каток!". Самый южный город региона несколько лет боролся за реконструкцию местного катка. Несколько лет ему не хватало нескольких голосов для победы в конкурсе и получения новой ледовой арены.

В этом году каток будет открыт. Работы по реконструкции ледовой площадки на ул. Кировской, 33, начались в начале декабря. Строители в срок установили бортики, провели освещение, сделали основание.

29 декабря каток официально откроется. На его торжественное открытие в 12.00 приглашаются все желающие, а почетным гостем мероприятия станет двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию И. Слуцкая. Ее приезд станет вдохновением для местных мальчишек и девчонок, мечтающих попасть на Олимпиаду. 

Директор по маркетингу Т. Додан рассказал, что увидел желание жителей Кандалакши обзавестись катком, поэтому был рад осуществить эту мечту. Новая площадка должна понравиться горожанам и спортсменам. Вход на нее будет бесплатный. 





Рекомендуем по теме:

Фестиваль "Снеголед" попал в топ-200 лучших мероприятий России

В Вологде выбирают место для ледовой арены

В Коми построят крупнейший в истории региона ледовый стадион

В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием

Сезон катков в Череповце стартовал

Новый каток появится в Сыктывкаре к новому году


В Соловецком монастыре открылась школа колокольного звона

Театр им. Ленсовета приехал в Архангельск

В Архангельске откроется музей шахмат

В Ковдоре состоялось спортивное мероприятие "Приведи бабушку и дедушку в ГТО"

Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы

В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов

Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета