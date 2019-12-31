Началась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

Республика Коми >> Спорт >> 31.12.2019

После завершения реконструкции Республиканского стадиона на прилегающей территории высадят сибирские ели, обновят парк.

Пресс-служба Минстроительства Коми заявила, что взамен вырубленных при реконструкции деревьев, высадят ели. Вырубке подлежат тополи и кустарник, которые мешают строительству трибуны. Вместо них на ул. Карла Маркса посадят 46 сибирских елей. В сквере у площади деревья вырубаться не будут.

Стадион должны реконструировать к 2021 г. Здесь планируют провести Чемпионат мира по хоккею с мячом.

Строительно-монтажные работы выполняет филиал "Энергопроекта Високоградня". Администрация Сыктывкара уже выдала разрешение на строительство. Компенсационная выплата за вырубку деревьев составила 466 тыс. руб. Деньги строительная компания перечислила в казну города.

В Минстрое РК отмечают, что сквер у площадки под часами и сквер рядом с запасным стадионом и жилзастройкой не попадают под реконструкцию объекта. Но на прилегающей территории будут установлены дополнительные скамейки с урнами.





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