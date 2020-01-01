50 спортсменов приняли участие в Зимнем кубке грэплеров в Сыктывкаре

Это был посланий в году старт федерации смешанных единоборств Коми. Желающих участвовать в соревнованиях было гораздо больше 50, но список пришлось корректировать перед началом стартов.



Зимний кубок грэпплеров посетил президент федерации смешанных единоборств республики П. Суворов. Большую часть боев провели юные спортсмены. Турнир был проведен для набора опыта спортсменов. В частности, каждый бой старались разобрать, выявить ошибки, над которым нужно поработать в будущем.



По традиции среди взрослых не нашлось достойных соперниц для В. Гвардиной, которая, как раньше, принимала участие в мужской секции и заняла 1-е место. Среди мужчин в весовой категории до 84 кг победил кировец Т. Гулямов, в категории до 96 кг – Р. Жилин из Эжвы.



Напомним, что в этом году в Коми наблюдаются проблемы со снегом. Тем не менее, лыжная трасса открылась за ж/д вокзалом в Сыктывкаре. Здесь действуют спортивные и прогулочные маршруты, а трасса освещена с 15:00 до 22:00. Освещенные лыжные трассы также есть в сыктывкарских поселках.



