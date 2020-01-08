Лыжные трассы в "Саломатах" взяты под особый контроль

Архангельская область >> Спорт >> 08.01.2020

На новогодних каникулах в "Саломатах" ждут гостей. Для них установили информационные таблички, помогающие определить сложность трасс и протяженность маршрута. Здесь несколько трасс разных уровней сложности, но из-за обилия снега все они становятся труднопроходимыми.

Лыжные трассы  Исакогорского детско-юношеского центра  накатываются, на них регулярно убирают излишки снега, утрамбовывают лыжню. Кататься на снегоходах и ватрушках здесь запрещено, поскольку лыжня портится, о чем сообщила мэрия Архангельска.


Любители лыжного катания  могут также кататься на Лыжном стадионе в Малых Карелах, где до 10 января работает пункт проката лыжного инвентаря. Муниципалитет также организовал лыжные трассы у ФСК им.  Личутина и на ИДЮЦ (ул. Вычегодская, 19). Это официально действующие трассы, где можно кататься безопасно.

На неофициальных лыжных трассах сейчас кататься запрещено, поскольку сложные погодные условия делают их небезопасными. Есть вероятность заехать слишком далеко и не суметь оттуда выбраться.





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