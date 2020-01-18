16 команд сражаются в турнире по мини-футболу в НАО
В Нарьян-Маре на площадке юношеского центра "Лидер" проходят игры регионального чемпионата по мини-футболу. Соревнования проводятся только по выходным дням, поэтому продлятся до мая. 16 команд сражаются за звание сильнейшей в Ненецком округе.
В Департаменте образования и спорта НАО рассказали, что это соревнования высшей лиги. В них принимают участие 9 команд из высшей лиги и 7 из первой. В каждой по 15 футболистов от 16 лет. На прошлых выходных состоялось 2 тура, а всего проведено 8 игр. Промежуточными лидерами турнирной таблицы являются команды "Норд" и "Искателей".
Цель турнира - поддержание спортсменов в тонусе на протяжении всего года, отработка схем и тактик игры, просмотр новых молодых футболистов.
Проведение игр первой лиги запланировано также в детско-юношеском центре "Лидер". На игры могут приходить все желающие. Начало в 16:30 и 17:45. Вход бесплатный.
Лучшие команды по итогам соревнований примут участие в первенстве по мини-футболу межрегионального объединения "Северо-Запад".
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