В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 23.03.2017

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд в рамках проекта "Волейбол в школу". Это всероссийский проект, в котором впервые в истории окружных соревнований за право представлять НАО на следующем этапе борются около 200 учащихся.
Такой большой список участников не может не радовать. Здесь представлены городские и сельские команды, и организаторы постарались сделать все, чтобы все села округа были представлены на соревнованиях.

И. Кошин, губернатора округа, побывал на открытии турнира и пожелал ребятам играть в полную силу и понять, на что способна каждая команда.

На церемонии открытия встретились команды девушек школ № 3 и № 5 из Нарьян-Мара, победу одержали спортсменки школы №5.

Всего в соревнованиях участвуют 25 команд, а игр между ними запланировано 67. Игры проходят в двух возрастных группах 1999-2001 г. р. и 2002-2003 г. р., отдельно среди девушек и юношей. Среди учеников есть команды из Оксино, Индиги, Великовисочного, Омы, Тельвиска, Искателей и Хорей-Вер.

Главный судья соревнований О. Сухановский рассказал, что турнир проходит по круговой системе, а победитель будет определен по количеству набранных очков. Закончится ненецкий этап соревнований по волейболу 28 марта. Две лучшие команды юношей и девушек 2002-2003 г. р. примут участие во Всероссийских соревнованиях "Серебряный мяч", которые пройдут 24-30 апреля в Петрозаводске.

Напомним, что проект "Волейбол в школу" ставит целью комплексное решение проблем с двигательным аппаратом детей, которые мало двигаются, укрепление здоровья школьников, популяризацию спорта среди подростков и ведение здорового образа жизни. Волейбол – командная игра, которая также способна решить коммуникативные проблемы у подростков, научив их действовать слаженно и целенаправленно.





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