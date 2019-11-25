"Буран Дей" пройдет в Нарьян-Маре 14 марта

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 04.02.2020

Соревнования "Сямянхат Мерета" и "Буран Дей" пройдут в Нарьян-Маре в марте. Даты проведения утвердил губернатор округа А. Цыбульский на рабочей встрече с профильным замглавы региона.

24-е соревнование по снегоходному кроссу "Буран Дей" на призы Героя Советского Союза и России А. Чилингарова пройдут в столице НАО 14 марта. Местом проведения традиционно станет Качгортинская курья. Через неделю после этих соревнований, 21 марта, состоятся гонки на оленьих упряжках "Сямянхат Мерета".

К этим двум ярким событиям в регионе уже активно готовятся. На этой неделе в администрации НАО пройдет расширенное заседание оргкомитета по подготовке масштабных спортивных состязаний, будут представлены программы проведения турниров, разработаны требования к участникам и положения о соревнованиях. После рассмотрения вариантов будет утверждена программа каждого мероприятия.

"Сямянхат Мерета" и "Буран Дей" ежегодно собирают сотни зрителей и участников, поэтому Нарьян-Мар готовится к приему большого количества туристов и любителей спорта.





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