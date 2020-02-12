14 февраля на льду Дворца спорта профсоюзов Архангельска стартует турнир по хоккею с шайбой

Архангельская область >> Спорт >> 12.02.2020

В столице Поморья с 14 по 16 февраля на площадке Дворца спорта профсоюзов пройдет турнир по хоккею среди возрастных команд на Кубок Федерации хоккея Архангельской области. Организаторами состязаний выступают агентство по спорту региона в лице центра спортподготовки "Водник" с Федерацией хоккея области.

Президент федерации А. Щелоков рассказал, что в турнире принимают участие 5 команд, в чьи составах есть взрослые хоккеисты-любители, которые своим примером доказывают, что регулярные занятия спортом им по плечу, а хорошо выступать на соревнованиях самого высокого уровня можно в любом возрасте. 

На соревнования заявлены команды "Соломбалец" и "Ледокол" из Архангельска, "Олимп" из Вологодской области, ярославский "Бигодин" и ивановский "Феникс".

Начнутся соревнования со встречи "Ледокола" и "Бигодина" и "Феникса" с "Олимпом" 14 февраля. На следующий день состоятся 5 игр, а 16 февраля  - 3 игры, после чего состоится подведение итогов, награждение участников и торжественно закрытие соревнований.

 





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