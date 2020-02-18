257 спортсменов НАО вышли на "Лыжню России 2020"

Участниками всероссийской спортивной акции стали 257 спортсменов. На массовые лыжные гонки также вышил любители всех возрастов.



Мероприятие прошло в Нарьян-Маре на трассе спортшколы олимпийского резерва "Труд". Участники были разделены на 16 возрастных групп. Первыми стартовали дети до 7 лет, которые прошли на лыжах 500 м. Лучшими среди них стали Т. Железнова и И. Безумов.



Далее на старт вышли дети 8–10 лет, которым предстояло пройти 1 км. Лучше это удалось Д. Дуркиной и К. Вокуеву. 2 км среди 11–12-летних подростков быстрее всех прошли М. Данилов и Я. Сумарокова. Также эту дистанцию проходили женщины от 40 лет, лучшей из которых оказалась Л. Ардеева.



3 км в категории 13–17 лет первыми прошли Я. Чуркин и М. Сумарокова, а среди женщин 18–39 лет лучшей стала Л. Вокуева. Мужчины 18–39 лет, от 40 лет преодолели 5 км, а лучшими оказались С. Захаров и Д. Чуркин. На этой дистанции среди юношей и девушек до 18 лет лидерами стали А. Терентьев и А. Хузатуллина. 10 км быстрее всех преодолели А. Матвеев и Е. Бойко.



Напомним, что массовые соревнования проводятся ежегодно с целью популяризации лыжного спорта и физкультуры. В прошлом году в лыжных забегах приняли участие 350 человек из НАО.