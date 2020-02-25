Турнир по северному многоборью стартует в НАО

Состязания стартуют завтра во Дворце спорта "Норд" в Нарьян-Маре. Они пройдут по 5 дисциплинам: метание топора и тынзея на хорей, прыжки через нарты, бег по пересеченной местности с палкой и тройной национальный прыжок. Многим эти виды спорта ни о чем не говорят, но в северных регионах они считаются традиционными. Победители ненецкого этапа соревнований будут представлять округ на Кубке России по северному многоборью. Он состоится 16 марта в Якутске.



На соревнование приедут 40 спортсменов: юноши в трех возрастных группах(12–13 лет, 14–15, от 16 лет) и девушки 12–14 лет и от 15 лет. Итог состязаний подведут 2 марта.



В прошлом году спортсмены из НАО заняли 3 призовых места на Кубке России в беге с палкой. Их тренер А. Коткин сообщил, что ребята имеют опыт во всероссийских соревнованиях, занимаются национальными видами спорта много лет, поэтому имеют хорошие шансы на победу и поездку в Якутск.



Соревнования проводятся по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография".