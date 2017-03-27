50 спортсменов из Коми принимают участие в этапе Кубка РФ по плаванию в Сыктывкаре

В столице Коми начался этап Кубка РФ по плаванию с участием команд из Кировской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Чувашии. От Коми в соревнованиях заявлено 50 участников.



Началу соревнований предшествовала подготовка бассейна "Орбита". Здесь установили новые тумбы и стартовые платформы для спинистов. Подготовили программу для зрителей. Например, во время соревнований среди сидящих в зале проводили розыгрыши, призами в которых стали абонементы на посещение тренажерного зала и бассейна.



В первый день соревнований пловцы Коми завоевали "золото": А. Иваненко, Н. Пищулин на дистанции 200 м баттерфляем, С. Щурова на 50 м брассом, В. Муравьев на 1500 м вольным стилем. Также высокая награда досталась мужской команде "Коми-2": Е. Сергееву, Э. Вайсу, Н. Леонтьеву, Б. Гупало в эстафете 4 х 100 вольным стилем. В этой же дисциплине у женщин победу одержала команда "Коми" (А. Бондаренко, П. Китаева, К. Швецова, А.Иваненко). "Серебро" досталось Н. Миронову и П. Китаевой на 100 м вольным стилем, С. Щуровой на 200 м на спине, Д. Ануфриеву и В. Цимбалюк на 50 м брассом, В. Быкову на 1500 м вольным стилем.



Параллельно с сыктывкарским этапом аналогичные соревнования проходят в Томске, Тольятти, Обнинске, Владивостоке. Они завершатся сегодня и по результатам двух этапов Кубка России сформируют команду Коми для участия в московском финале 1-2 июля.



На "Орбите" следующим крупным стартом станет чемпионат по плаванию на короткой воде, который состоится осенью. Для его проведения нужно будет установить разделительную перегородку в 50-метровой чаше бассейна, чтобы появилась разминочная и соревновательная зоны.



Справка. Бассейн "Орбита" ввели в эксплуатацию в феврале прошлого года. Он включает две зоны – детскую и 50-метровую взрослую. В бассейне одновременно могут находиться 10 детей и 160 взрослых. Трибуны вмещают 650 человек.