Место проведения "Буран Дей" изменили
Соревнования "Буран Дей" ранее планировалось провести в районе Качгортинской курьи, но это место не считается безопасным по причине образования на трассе соревнований воды. Причина подтопления – слишком теплая погода для этого времени года.
По этой причине соревнования по снегоходному кроссу пройдут в районе Центра активного отдыха "Большуха". Дату организаторы решили не менять, поэтому спортсменов ждут 14 марта.
Это первое перенесение места проведения спортивного праздника. Ранее он всегда проводился на Качгортинской курье. Прогноз синоптиков на две ближайшие недели неутешительный - температура воздуха в Нарьян-Маре и области не упадет, а значит, вода с поверхности не исчезнет. Сейчас здесь опасно находится и зрителям, и спортсменам. В ближайшие дни начнется подготовка новой трассы соревнований. Работы предстоит много, учитывая, что местность совершенно не подготовлена к подобного рода мероприятию.
Прием заявок на участие в "Буран Дей" продолжается до 12 марта. Сейчас на соревнования завялено всего 10 участников.
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