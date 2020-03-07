На акватории Северной Двины проходят чемпионат и первенство России по виндсерфингу.

Архангельская область >> Спорт >> 07.03.2020

Столица Поморья в пятый раз стала местом проведения соревнований всероссийского уровня по виндсерфингу. Этот зимний вид спорта зрители очень любят за зрелищность. Разноцветные паруса, двигающиеся на высокой скоростью по льдам, завораживают.

В 2020 г. было решено провести состязания в акватории Северной Двины. На них приехали 35 спортсменов 13-65 лет из Мурманска, Петрозаводска, Северодвинска, Мончегорска, Новосибирска. Но уже в первый день соревнований погода преподнесла неприятный сюрприз. Из-за ветра их пришлось отменить. Только во второй день  серфингисты вышил на старт при порывах ветра до 15 м/сек. Лучший результат показали мончегорские спортсмены, а архангельские также вошли в число лидеров.

По итогам пяти заездов лидирует А. Трофименко из Мончегорска, второе место занимает новосибирец Г. Кокус и третье - архангелогородец А. Харьговский В Первенстве лидером является чемпион 2019 г. Р. Царненко из Мончегорска, за ним идут местные спортсмены А. Афанасьев и П. Панютин, на 2-м и 3-м месте соответственно.





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