Лыжную базу строят на острове Ягры в Северодвинске
В Архангельской области на острове Ягры продолжается строительство лыжной базы и стадиона.
Здесь будет находиться двухэтажное здание, предназначенное для создания комфортных условий тренерам, спортсменам, судьям, персоналу во время тренировок и мероприятий. Здание будет оснащено системами водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, канализации, отопления, пожаротушения, пожарной сигнализацией. Также спроектировано строительство открытых трибун на 80 человек. Трибуны можно будет собирать и разбирать по мере необходимости. Вокруг стадион территорию благоустроят и дополнят парковкой.
Обойдутся работы в 57,5 млн руб. Из них 51,3 млн руб. выделила федеральная казна, 5,7 млн руб. - областная при софинансировании из местного бюджета 555 тыс. руб.
Построить стадион должны к концу текущего года.
Работы проводит компания "Спецстройпроект". Сейчас идет нулевой цикл строительства: забиты сваи, заливаются ростверки, идет завозка грунта, а работы по благоустройству начнутся с наступлением более теплой погоды.
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