Хоккеисты К-21 провели встречу на льду с женским составом команды

Накануне 8 марта хоккеисты лучшей команды Северной военной хоккейной лиги сыграли с женским составом команды, и проиграли.



Матч прошел на ледовом корте Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В нем приняли участие вице-адмирал А. Моисеев, командующий Севфлотом, его зам вице-адмирал О. Голубев и другие военнослужащие управления флота. Против них вышли 16 дам, служащих на Северном флоте (военнослужащие, гражданский персонал, служащие ведомственной охраны).



Товарищеская игра не предполагала битвы не на жизнь, а на смерть. Мужчины галантно пропустили 8 шайб, а забили на две меньше. В перерывах на льду выступили воспитанницы спортшкол фигурного катания Североморска и Мурманска.



После игры Моисеев поздравил женщин с 8 марта, а под звуки военного оркестра хоккеисты вручили дамам подарки и цветы. Затем прошла церемония награждения лучших хоккеистов, вручение пирогов капитанам команд.



Командующий Севфлотом отметил, что проведение таких товарищеских матчей станет традиционной в Северной военной хоккейной лиге.