А. Чибис встретился с игроками хоккейного клуба "Мурман"

Мурманская область >> Спорт >> 08.03.2020

Губернатор Мурманской области пообщался с хоккеистами клуба "Мурман", вручил лучшим игрокам и тренерам награды. Финальная игра "Мурмана" с "Динамо-Казань" на домашней арене завершилась 5:0 в пользу мурманчан.

А. Чибис  отметил, что "Мурман" стал единственной командой в регионе, которая завершила сезон в высшем дивизионе. В турнирной таблице она заняла 12-е место. Сейчас основное внимание уделяется подготовке молодых  и юных хоккеистов, и входящих в состав молодежки "Мурмана". Из бюджета области выделены деньги на новое оборудование, инвентарь для мончегорской школы олимпийского резерва, где спортсмены тренируются. В скором времени обладминистрация хочет открыть спецотделение по хоккею с мячом в Северном колледже физкультуры и спорта, где будут обучать на профессиональных тренеров.

Также министерство спорта Мурманской области работает над вопросом реконструкции Центрального стадиона, где планируется проведение матчей и тренировок.

В 2020 г. субсидий на хоккей из облбюджета выделено 30 млн руб.





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