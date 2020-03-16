В НАО подвели итоги "Буран Дей"

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 16.03.2020

В Ненецком округе завершились 24-ые соревнования по снегоходному кроссу "Буран Дей" на приз Героя Советского Союза и России А. Чилингарова.

54 человека приняли участие в гонках, а в классе "Буран" лучшим стал Д. Ванюта из Нарьян-Мара. Вторым пришел к финишу А. Коткин из Андега, третьим – К. Чупров из п. Красное. В финале по итогам отбора приняли участие 17 из 29 заявившихся спортсменов.

Первым в "Свободном заезде" стал житель Тельвиски В. Кудряшов, "серебро" завоевал А. Стремоусов из п. Красное, "бронзу" – В. Стремоусов из Нарьян-Мара. В финале сразились 10 из 11 участников.

Среди женщин победила Л. Балакшина из д. Андег, второй стала Е. Стремоусова из п. Красное, третьей – А. Христолюбова из Лабожского.

Лучшим среди ветеранов стал макаровец В., В. Христолюбов из Лабожского, Н. Скопин из Нарьян-Мара.

Все получили денежные призы и дипломы, а победители - переходящие Кубки.

Генеральный партнер спортивного праздника – "ЛУКОЙЛ", спонсоры – "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" и "ННК-Печоранефть".





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